Серед них, як пише Цензор.НЕТ, виявився український спортсмен-важкоатлет Геннадій Красільников.

Красільников - майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики, двічі змагався за Україну на літніх Олімпійських іграх у суперважкій категорії чоловіків, посівши 9 та 4 місце у фінальному заліку.

«Геннадій Красільников – особистість у тяжкій атлетиці, безумовно, помітна. Одне те, що він брав участь уже у двох Олімпіадах, вигідно вирізняє його серед інших спортсменів. Але унікальність таланту 27-річного штангіста не тільки й не стільки в цьому. Більше дивує інше. Не володіючи визначними даними саме для суперважкої категорії, Геннадій бореться практично на рівних з атлетами, які важать півтора і більше центнерів», - писали про спортсмена видання у 2004 році.

Те, що відомий спортсмен через роки став на сторону ворога приголомшило українців.

«Тепер - "на тюрму" Хай ставить рекорди в камері!», «Цеж яким у**бком треба бути, щоб корегувати вогонь по своєму ж місту. Невже просто через гроші», «Боже, яка мразь. В той час як спортсмени - патріоти гинуть захищаючи Україну. А скільки такої мразі в тилових містах.. Сидять падли і чекають "своїх", «Родичам загиблих треба таких гнид віддавати», - пишуть люди в коментарях до відео.

Нагадаємо, захисники Харківщини показали, як мстять окупантам.

Також повідомлялось, що окупанти намагаються в захопленому Ізюмі забрати чоловіків до себе на службу.

Крім того Politeka.net писала, що у британській розвідці перерахували гучні невдачі "елітних" ПДВ рф.