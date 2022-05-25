Бійці 93-ї окремої механізованої бригади не дають російським окупантам створити наступальне угруповання.

Як тільки рашисти підходять на необхідну відстань, по них наносять артилерійські удари. Про це розповіли на сторінці підрозділу в Facebook.

Російські окупанти планують посилити свої позиції на харківському напрямку.

“У покинутих розбитих будинках лежить зерно, яке повинні були посіяти навесні, але в нього потрапила російська ракета. Росіяни вкрали у нас зерно, весну і десятки тисяч життів. Вони зазіхають на наше літо. На всю нашу країну", - розповіли бійці.

На опублікованому відео можна побачити наслідки обстрілу населеного пункту ракетою" Точка У", А також як українські бійці відстежують пересування противника.

Нагадаємо, ЗСУ на Харківщині перехитрили окупантів, форсувавши Сіверський Донець.

Також повідомлялось, що окупанти намагаються в захопленому Ізюмі забрати чоловіків до себе на службу.

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