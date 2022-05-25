Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады не дают русским оккупантам создать наступательную группировку.
Как только рашисты подходят на необходимое расстояние, по ним наносят артиллерийские удары. Об этом рассказали на странице подразделения в Facebook.
Российские оккупанты планируют усилить свои позиции на Харьковском направлении.
“В заброшенных разбитых домах лежит зерно, которое должны были посеять весной, но в него попала российская ракета. Россияне украли у нас зерно, весну и десятки тысяч жизней. Они покушаются на наше лето. На всю нашу страну”, – рассказали бойцы.
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На опубликованном видео можно увидеть последствия обстрела населенного пункта ракетой “Точка У”, а также как украинские бойцы отслеживают передвижения противника.
Напомним, ВСУ на Харьковщине перехитрили оккупантов, форсировав Северский Донец.
Также сообщалось, что оккупанты пытаются в захваченном Изюме забрать мужчин к себе на службу.
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