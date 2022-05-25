Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады не дают русским оккупантам создать наступательную группировку.

Как только рашисты подходят на необходимое расстояние, по ним наносят артиллерийские удары. Об этом рассказали на странице подразделения в Facebook.

Российские оккупанты планируют усилить свои позиции на Харьковском направлении.

“В заброшенных разбитых домах лежит зерно, которое должны были посеять весной, но в него попала российская ракета. Россияне украли у нас зерно, весну и десятки тысяч жизней. Они покушаются на наше лето. На всю нашу страну”, – рассказали бойцы.

На опубликованном видео можно увидеть последствия обстрела населенного пункта ракетой “Точка У”, а также как украинские бойцы отслеживают передвижения противника.

Напомним, ВСУ на Харьковщине перехитрили оккупантов, форсировав Северский Донец.

Также сообщалось, что оккупанты пытаются в захваченном Изюме забрать мужчин к себе на службу.

Кроме того Politeka.net писала, что рФ для войны в Украине ищет оружие по миру – Данилов раскрыл, насколько успешно.