Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает СБУ.

Так, согласно сообщению, в пригороде Харькова был задержан агент ФСБ – им оказался местный житель, которого вражеские спецслужбы завербовали через интернет.

«По заданию своей кураторши мужчина фиксировал места дислокации подразделений ВСУ и других военных формирований на территории области. Среди прочего врага интересовали координаты блокпостов и военные укрепления», - рассказали в СБУ.

Предатель был задержан, когда ехал выполнять очередное задание.

Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ) - теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

В свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки враг обстреливал жилые районы Харькова из артиллерии и РСЗО "Смерч" и "Ураган". Было несколько ракетных ударов по промышленным зданиям. В результате дневных обстрелов 1 гражданский получил ранения. Также оккупанты обстреляли Чугуевский и Изюмский районы области. В Коробочкином 1 раненый.

На севере и северо-восточном направлении от Харькова продолжаются активные боевые действия – враг пытается компенсировать потери своей живой силы. Горячим остается Изюмское направление. Там враг пытается атаковать наши позиции, однако успехов нет. Это направление для врага принципиально, ведь через него оно направляет дополнительные силы в Донецкую и Луганскую области.

Напомним, ранее сообщалось, что известный харьковчанин помогал оккупантам расстреливать ВСУ.

Также сообщалось, что 12 июня в районе Изюма на Харьковщине зенитные ракетные Воздушные Силы ВС Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Кроме того Politeka.net писала, что эксперт раскрыл тяжелую ситуацию на Харьковщине и почему не атакуем рф в ответ.