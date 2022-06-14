"Погані новини для харків'ян": окупанти знову кинулися в наступ і захоплюють території

Про це в ефірі "Фейгін Live" заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

"Погані новини для харків'ян - по місту почала бити ствольна артилерія, б'є безперервно днів 5-6. Постійно несемо втрати. До цього били «Ураганами» і «Смерчами» з російської території, а зараз знову ствольна пішла", - повідомив Арестович.

За його словами, окупанти «беруть» населені пункти в сірій зоні, які ЗСУ особливо не утримували. При цьому радник глави ОП не уточнив назви захоплених населених пунктів.

У свою чергу в Генштабі ЗСУ повідомили, що на харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування підрозділів Сил оборони до кордону.

Крім того, росіяни вели обстріл у тому числі із застосуванням армійської авіації, в районах населених пунктів Рубіжне, Руська Лозова, Байрак і Дементіївка.

Нагадаємо, окупанти намагаються прорватися в Слов'янськ і захопили ще один населений пункт.

Також повідомлялося, що в Офісі президента готуються до можливого вторгнення Білорусі.

Крім того Politeka.net писала, що Арестович розповів, що може зупинити Путіна.