Об этом в эфире «Фейгин Live» заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Плохие новости для харьковчан – по городу начала бить ствольная артиллерия, бьет непрерывно дней 5-6. Постоянно несем потери. До этого били «Ураганами» и «Смерчами» с российской территории, а сейчас опять ствольная пошла», - сообщил Арестович.

По его словам, оккупанты «берут» населенные пункты в серой зоне, которые ВСУ особо не удерживали. При этом советник главы ОП не уточнил названия захваченных населенных пунктов.

В свою очередь в Генштабе ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении позиционной обороны и недопущении дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны к границе.

Кроме того, россияне вели обстрел в том числе с применением армейской авиации, в районах населенных пунктов Рубежное, Русская Лозовая, Байрак и Дементиевка.

Напомним, оккупанты пытаются прорваться в Словянск и захватили еще один населенный пункт.

Также сообщалось, что в Офисе президента готовятся к возможному вторжению Беларуси.

Кроме того Politeka.net писала, что Арестович рассказал, что может остановить Путина.