Не укладывается в голове, что подобное может происходить в 21 веке.

Российские оккупанты в захваченной ими Балаклее Харьковской области устроили настоящее гетто. Там не только активно работает система доносов, но и в подвалах города держат украинских патриотов, придавая их пыткам. Об этом рассказал один из местных жителей в письме.

Мужчина отмечает, что ему не верится, что подобное может происходить в 21 веке.

"Оккупанты говорят, что "присоединили" Балаклею в Белгородскую область, даже без "референдумов" и играют в самостабильных управленцев", – пишет он.

По его словам, оккупанты начиная со 2 мая закрыли въезд и выезд из города для всех местных – исключение делают только "избранных", коллаборантов. Россияне также придумали собственный "бюджет" и заставляют людей платить так называемые "налоги", однако никто не знает, куда идут эти деньги.

Хуже всего, что доносы и подвалы – это то, что стало буднями в городе. Оставшихся патриотов сдали россиянам местные. Так, предпринимателей и самых стойких патриотов заставляют сотрудничать с оккупантами, применяя избиения, пытки и другие "прелести" русского мира.

В подвалах оккупанты устроили мини-концлагеря, где людей избивают, пытают и "ломают" психологически. Некоторые из них просто исчезли и вряд ли их найдут живыми.

"В Балаклее работает один хлебозавод. Тотальная безработица, бедность, чувство безнадежности и… дефицит. Дефицит всего абсолютно, как во времена СССР", – добавил житель оккупированного города.

Напомним, оккупанты вновь ринулись в наступление и захватывают территории Харьковщины.

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