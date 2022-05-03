Відповідні кадри, зокрема, були опубліковані в телеграм-каналі Вартові Еспресо. Відзначається, що вони були зроблені в одному з храмів Московського патріархату. На них 52-річний політик одягнений в червону рясу із золотою обробкою.

Нагадаємо, народний депутат VIII скликання Михайло Добкін став дияконом Російської Православної церкви в Україні (так званої УПЦ МП).

"По богослужінню митрополит Онуфрій звершив хіротонію в диякони випускника Харківської Духовної Семінарії Михайла Добкіна",-повідомляла прес-служба Харківської єпархії УПЦ МП.

У свою чергу священик Православної церкви України (ПЦУ) і викладач Київської православної богословської академії Іван Сидор на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук назвав подію знущанням над церквою.

"Михайло Добкін тепер диякон. Тому з сьогоднішнього дня звертатися потрібно "отче Михайло"(смайл "сміх крізь сльози" — ред). Московський Патріархат в Україні поповнився ще одним "святим". Під час жорстокої війни Росії проти України. Господи, за що??? Коли отець Михайло читатиме Апостол, головне, щоб не сказав, що "текст по-дибильному написаний". Це знущання над церквою", - написав отець Сидір.

Диякон - це перша ступінь священства в Церкві. Він відрізняється від священика тим, що не може самостійно служити літургію і здійснювати таїнства. При хіротонії він стає на одне коліно, це образ того, що на нього покладається не повне священнослужіння, а тільки частина його: він має право служити при Святих таємницях, але не може їх здійснювати.

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