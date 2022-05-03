На трасі Київ-Одеса сталася трагедія, в результаті якої загинув 46-річний харків'янин.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на телеграм-канал Dtp.kiev.ua, смертельна ДТП сталася в Київській області.

"46-річний харків'янин рухався трасою Київ-Одеса в напрямку столиці. Недалеко від села Глушки водій наїхав на перешкоду у вигляді бетонних блоків, встановлених на проїжджій частині дороги", - йдеться в повідомленні.

У коментарях користувачі мережі відзначили, що це не перша ДТП на цій ділянці траси, що сталася через бетонні блоки на трасі:

"Саме в Глушках вже була така ситуація, і тоді встановили підсвічують прожектори блоки, можливо вони були вимкнені".

На опублікованніх кадрах можна побачити, що удар був такої сили, що машина буквально перетворилася на купу металобрухту. Шансів вижити у водія не було.

Нагадавши, у Харкові змінили час комендантської години.

"З сьогоднішнього дня, 2 травня, комендантська година буде щодня починатися о 21.00 і триватиме до 6.00", - повідомляв голова ОДА Олег Синєгубов.

Також повідомлялося, що окупанти в жаху відмовляються від наступу на Харківщину.

Крім того Politeka.net писала, що ЗСУ знищили командний пункт противника на Харківщині.