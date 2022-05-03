На трассе Киев-Одесса произошла трагедия, в результате которой погиб 46-летний харьковчанин.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на телеграм-канал Dtp.kiev.ua, смертельное ДТП произошло в Киевской области.

«46-летний харьковчанин двигался по трассе Киев-Одесса в направлении столицы. Недалеко от села Глушки водитель наехал на препятствие в виде бетонных блоков, установленных на проезжей части дороги», - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи Сети отметили, что это не первое ДТП на этом участке трассы, произошедшее из-за бетонных блоков на трассе:

«Именно в Глушках уже была такая ситуация, и тогда установили подсвечивающие прожекторы блоки, возможно они были выключены».

На опубликованніх кадрах можно увидеть, что удар был такой силы, что машина буквально превратилась в груду металлолома. Шансов выжить у водителя не было.

Напомним, в Харькове изменили время комендантского часа.

"С сегодняшнего дня, 2 мая, комендантский час будет ежедневно начинаться в 21.00 и продлится до 6.00", - сообщал председатель ОГА Олег Синегубов.

Также сообщалось, что оккупанты в ужасе отказываются от наступления на Харьковщину.

Кроме того Politeka.net писала, что ВСУ уничтожили командный пункт противника на Харьковщине.