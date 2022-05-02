Как пишет Politeka.net, украинцы уже 68-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. И хоть враг несет колоссальные потери, это не мешает руководству россии отсылать солдат наступать на украинские позиции. Но солдаты все больше в ужасе от такой мысли, как можно услышать в новом перехвате от СБУ, который служба опубликовала в своем тг-канале.
В публикации СБУ отметила, что оккупанта даже не пугает угроза расстрела.
"Об этом свидетельствует новый перехват российских захватчиков, сделанный СБУ под Изюмом Харьковской области.
«Мы, короче… отказались от этой ***, понял? И нас здесь держат вообще жестко, чуть ли не до расстрела. Мы хотим уехать, а нас не отправляют. Он говорит: нам сказали вас расстрелять», – жалуется оккупант своему знакомому в РФ.
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На вопрос о причине отказа отвечает: «Ну они прямо на передовую отправляют, в самую ****. И нас на мясо… А там сидит чисто артиллерия… а под артиллерию лезть – это вообще пипец», – объясняет русский «отказник»", - отмечено в публикации.
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