Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил об изменении комендантского часа в области.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 68-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. С самого начала войны по всей Украине введен комендантский час. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил об изменении сроков в своем тг-канале.

"Внимание, меняется время комендантского часа.

С сегодняшнего дня, 2 мая, комендантский час будет ежедневно начинаться в 21.00. и продлится до 6.00 час.

В это время запрещено передвигаться по городу пешком или транспортом. Не покидайте дома и старайтесь быть в укрытиях!", - написал Синегубов.

До этого Синегубов рассказал о том, что Харьковщину обстреляли пять раз:

"За сутки кафиры нанесли по Харькову 5 артиллерийских обстрелов. Пострадали Салтовка, ХТЗ. По области подверглись обстрелам Богодухов, Золочев, Малая Даниловка, Чугуев. К сожалению, погибли 3 человека, 8 мирных жителей получили ранения".

Напомним, ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов на Харьковщине, видео

А еще Politeka писала, что больше 2 месяцев в оккупации: жители Харьковщины встретили ВСУ со слезами на глазах, кадры

Также Politeka сообщала, что враг резко уменьшил обстрелы Харькова, но расслабляться рано