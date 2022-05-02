Как пишет Politeka.net, украинцы уже 68-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. С самого начала войны по всей Украине введен комендантский час. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил об изменении сроков в своем тг-канале.
"Внимание, меняется время комендантского часа.
С сегодняшнего дня, 2 мая, комендантский час будет ежедневно начинаться в 21.00. и продлится до 6.00 час.
В это время запрещено передвигаться по городу пешком или транспортом. Не покидайте дома и старайтесь быть в укрытиях!", - написал Синегубов.
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