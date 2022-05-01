Силы обороны Харькова привезли гуманитарную помощь жителям Кутузовки, которые встречали освободителей со слезами на глазах.
Люди пробыли в оккупации более 2 месяца, но выдержали. Они делятся тем, как жили и что терпели в оккупации. Большинство из них пожилые люди, но есть и дети.
"Газа нет, света нет, воды нет, продуктов не было, выживали как могли. Все разбито", - говорит Надежда.
"Мы жили с верой, что наши ребята скоро придут", - с дрожью в голосе рассказывает Алла, жительница Кутузовки.
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До войны в селе жило почти 1200 человек, теперь в 10 раз меньше.
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