Украинские защитники уничтожили батальонную тактическую группу российских оккупантов на Харьковщине. Командный пункт управления противника взлетел на воздух. Видео с места успешной операции опубликовали журналисты проекта "Схемы".
Захватчики засели среди деревьев и думали, что к ним не смогут добраться. Но бойцы ВСУ и не таких находили.
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Благодаря метким ударам украинских артиллеристов была уничтожена живая сила противника. Сама бронированная техника оккупационных войск превратилась в металлолом: она взорвалась фейерверком и повалил густой дым.
И еще одно видео уничтожения батальонно-тактической группы российских войск Вооруженными силами Украины на Харьковщине было снято из другого ракурса. На нем можно увидеть запуск артиллеристских снарядов по позициям оккупантов и остатки вражеской техники.
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