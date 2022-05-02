Украинские защитники продолжают уничтожать противника с его техникой и фиксируют это на камеру.

Украинские защитники уничтожили батальонную тактическую группу российских оккупантов на Харьковщине. Командный пункт управления противника взлетел на воздух. Видео с места успешной операции опубликовали журналисты проекта "Схемы".

Захватчики засели среди деревьев и думали, что к ним не смогут добраться. Но бойцы ВСУ и не таких находили.

Благодаря метким ударам украинских артиллеристов была уничтожена живая сила противника. Сама бронированная техника оккупационных войск превратилась в металлолом: она взорвалась фейерверком и повалил густой дым.

И еще одно видео уничтожения батальонно-тактической группы российских войск Вооруженными силами Украины на Харьковщине было снято из другого ракурса. На нем можно увидеть запуск артиллеристских снарядов по позициям оккупантов и остатки вражеской техники.



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