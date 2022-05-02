Как пишет Politeka.net, украинцы уже 68-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Несмотря на успехи украинской армии без потерь с украинской стороны не обходится. И сегодня, второго мая, стало известно, что Харьковщина потеряла еще одного Героя - Александра Педана. Об этом сообщило региональное издание "Лозовая.Сити" со ссылкой на работницу лицея Галину Погорелову, где учился защитник Украины.

"Обломки вражеского снаряда жестоко оборвали молодую жизнь. Александр был патриотом Украины, сознательным гражданином, отзывчивым человеком, любил жизнь, воспитывал детей, всегда готов прийти на помощь. Скучаем вместе с семьей. Пусть душа Александра обретет вечный покой, а Господь примет, где праведные покоятся!", - процитировало издание Галину.

Отмечено, что Александру было 44 года. Он был майором и командиром батальона. С ним сегодня, второго мая, прощается община и сообщество лицея #7, где он учился.

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