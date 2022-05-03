У понеділок, 2 травня, під Харковом загинув український захисник та призер минулорічних «Ігор Нескорених» Андрій Котовенко.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Warrior Games: Team Ukraine.



«Сьогодні, 2 травня, загинув Андрій Котовенко. Україна знов несе непоправні втрати, наша команда Warrior Games знову оплакує побратима. Андрій Котовенко жив Україною. Він жив її свободою і честю. Андрію, в твою честь і пам’ять буде піднятий стяг України на багатьох міжнародних змаганнях. Тебе пам’ятатимуть, як захисника України, котрий віддав своє життя за наше майбутнє!», – йдеться у повідомленні.





Андрій Котовенко відомий тим, що внаслідок поранень, отриманих у боях у районі донецького аеропорту, переніс 22 операції та відмовився від ампутації. Каліцтво він отримав під час просування замінованою територією, коли намагався зачистити один з об'єктів російської розвідки.



Після реабілітації Котовенко зайнявся спортом та невдовзі представив Україну на престижних змаганнях «Ігри Нескорених». У жовтні 2021 року спортсмен виграв бронзову медаль у жимі лежачи, а за рік до того виграв срібну медаль на чемпіонаті Європи у Словаччині.

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