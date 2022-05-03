В понедельник, 2 мая, под Харьковом погиб украинский защитник и призер прошлогодних «Игр Непокоренных» Андрей Котовенко.

Об этом сообщается на Facebook-странице Warrior Games: Team Ukraine.



«Сегодня, 2 мая, погиб Андрей Котовенко. Украина вновь несет невосполнимые потери, наша команда Warrior Games снова оплакивает собрата. Андрей Котовенко жил Украиной. Он жил ее свободой и честью. Андрей, в твою честь и память будет поднят флаг Украины на многих международных соревнованиях. Тебя будут помнить, как защитника Украины, который отдал свою жизнь за наше будущее!", - говорится в сообщении.

Андрей Котовенко известен тем, что в результате ранений, полученных в боях в районе донецкого аэропорта, перенес 22 операции и отказался от ампутации. Увечье он получил во время продвижения по заминированной территории, когда пытался зачистить один из объектов российской разведки.



После реабилитации Котовенко занялся спортом и вскоре представил Украину на престижных соревнованиях «Игры Непокоренных». В октябре 2021 года спортсмен выиграл бронзовую медаль в жиме лежа, а за год до того выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы в Словакии.

Напомним, в Харькове изменили время комендантского часа.

Также сообщалось, что оккупанты в ужасе отказываются от наступления на Харьковщину.

Кроме того Politeka.net писала, что ВСУ уничтожили командный пункт противника на Харьковщине.