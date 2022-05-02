Як пише Politeka.net, українці вже 68-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. І хоч ворог несе колосальні втрати, це не заважає керівництву Росії відсилати солдатів наступати на українські позиції. Але солдати все більше в жаху від такої думки, як можна почути в новому перехопленні від СБУ, який служба опублікувала в своєму тг-каналі.
У публікації СБУ зазначила, що окупанта навіть не лякає загроза розстрілу.
"Про це свідчить нове перехоплення російських загарбників, зроблене СБУ під Ізюмом Харківської області.
"Ми, коротше ... відмовилися від цієї***, зрозумів? І нас тут тримають взагалі жорстко, мало не до розстрілу. Ми хочемо виїхати, а нас не відправляють. Він каже: нам сказали вас розстріляти", - скаржиться окупант своєму знайомому в РФ.
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На питання про причину відмови відповідає: "Ну вони прямо на передову відправляють, в саму ****. І нас на м'ясо... а там сидить чисто артилерія... а під артилерію лізти – це взагалі Пипець», – пояснює Російський «відмовник»", - зазначено в публікації.
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