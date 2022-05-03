Соответствующие кадры, в частности, были опубликованы в телеграм-канале Вартові Еспресо. Отмечается, что они были сделаны в одном из храмов Московского патриархата. На них 52-летний политик облачен в красную рясу с золотой отделкой.

Напомним, народный депутат VIII созыва Михаил Добкин стал дьяконом Русской православной церкви в Украине (так называемой УПЦ МП).

"По богослужению митрополит Онуфрий совершил хиротонию в дьяконы выпускника Харьковской духовной семинарии Михаила Добкина", - сообщала пресс-служба Харьковской епархии УПЦ МП.

В свою очередь священник Православной церкви Украины (ПЦУ) и преподаватель Киевской православной богословской академии Иван Сидор на своей странице в соцсети Фейсбук назвал произошедшее издевательством над Церковью.

«Михаил Добкин теперь диакон. Поэтому с сегодняшнего дня обращаться нужно "отче Михаил" (смайл "смех сквозь слезы" — ред). Московский Патриархат в Украине пополнился еще одним "святым". Во время жестокой войны россии против Украины. Господи, за что??? Когда отец Михаил будет читать Апостол, главное, чтобы не сказал, что "текст по-дибильному написан". Это издевательство над Церковью", — написал отец Сидор.

Диакон — это первая ступень священства в Церкви. Он отличается от священника тем, что не может самостоятельно служить литургию и совершать таинства. При хиротонии он становится на одно колено, это образ того, что на него возлагается не полное священнослужение, а только часть его: он имеет право служить при Святых Тайнах, но не может их совершать.

Напомним, под Харьковом погиб легендарный воин.

Также сообщалось, что харьковчанин погиб в страшном ДТП по дороге в Киев.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты в ужасе отказываются от наступления на Харьковщину.