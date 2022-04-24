На окупованих територіях Харківської області розгортається широкий волонтерський рух.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони.

У Великобурлуцькому районі волонтери розносять по домівках харчові продукти та необхідні ліки для малозабезпечених осіб. Для цього волонтери самостійно збирають кошти, принципово відмовляючись від російської "допомоги".

окупанти, російські солдати, російські війська

У Куп’янському районі, де відсутнє водопостачання, волонтери організували доставляння технічної води для людей похилого віку, бо ситуація з водопостачанням напружена.. Ситуація з доступом до питної води залишається вкрай напруженою.

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"Відомо, що впродовж 21–23 квітня російські військовослужбовці відбирали у місцевих мешканців генератори для використання у власних цілях. При цьому, окупанти висловлюють здивування активністю та самоорганізацією українців у тимчасово окупованих районах Харківської області.

окупанти, російські солдати, російські війська

"В Росії все було б по-іншому. Ніхто б не займався волонтерством", - говорять окупанти місцевим жителям.

Нагадаємо, українські воїни знищили велике скупчення рашистів під Ізюмом: з'явилося відео.

Раніше СБУ затримала агентку Росії, яка наводила ракети орків по Харкову: "Громадянка України".

Як повідомлялося, на Харківщині шахрай нажився на волонтерах, у поліції повідомили подробиці.