На оккупированных территориях Харьковской области разворачивается широкое волонтерское движение.
Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны.
В Великобурлукском районе волонтеры разносят по домам пищевые продукты и необходимые лекарства для малообеспеченных лиц. Для этого волонтеры самостоятельно собирают средства, принципиально отказываясь от российской "помощи".
В Купянском районе, где отсутствует водоснабжение, волонтеры организовали доставку технической воды для пожилых людей, потому что ситуация с водоснабжением напряженная.. Ситуация с доступом к питьевой воде остается крайне напряженной.
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"Известно, что в течение 21-23 апреля российские военнослужащие отбирали у местных жителей генераторы для использования в собственных целях. При этом, оккупанты выражают удивление активностью и самоорганизацией украинцев во временно оккупированных районах Харьковской области.
"В России все было бы по-другому. Никто бы не занимался волонтерством", - говорят оккупанты местным жителям.
Напомним, украинские воины уничтожили большое скопление рашистов под Изюмом: появилось видео.
Ранее СБУ задержала агентку рф, которая которая наводила ракеты орков по Харькову: "Гражданка Украины".
Как сообщалось, на Харьковщине мошенник нажился на волонтерах, в полиции сообщили подробности.