Как пишет Politeka.net, украинцы уже 58-е сутки защищаются от российских оккупантов. Напряженная ситуация остается в Харькове, где враг постоянно обстреливает город. Сегодня, 22 апреля, стало известно, что СБУ задержала агентку рф, гражданку Украины, которая помогала россиянам.
"Оперативники установили, что 29-летняя украинка прибыла в Харьковскую область с временно-оккупированной территории Украины. По заданию куратора, женщина устанавливала координаты расположения военной и критической инфраструктуры города, а также места дислокации сил и подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины.
В частности, она передала координаты и помогла врагу скорректировать огонь по
образовательных, медицинских, торговых объектах и жилых кварталах в центре города. В результате ракетных обстрелов скорректированных информатором погибли и ранены", - было отмечено в публикации.
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