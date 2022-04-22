Мошенник обманул волонтеров на Харьковщине, которые собирали деньги для пострадавших в результате вражеских обстрелов.

Как пишет Politeka.net, волонтеры собирали на ремонт окон харьковчан, но попали на мошенника, который временно завладел 87 тысячами гривен, передает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

"8 апреля мужчина разместил в сети Интернет объявления о продаже по низкой цене материала, которым можно чинить поврежденные от взрывов окна. На сообщение откликнулась волонтер из Харькова. Женщина помогала местным жителям чинить окна.

У злоумышленника такого материала не было, поэтому нашел в сети Интернет реальное объявление и сделал заказ. Когда машина с материалом прибыла, женщина перечислила деньги на карту мужчины. Но владелец автомобиля с товаром средства не получил и не дал забрать груз", - отмечено в публикации.

Полиция задержала правонарушителя в городе Хмельницкий. Уже открыто уголовное дело по статье 190, ч. 1, УК Украины. Теперь мужчине грозит ограничение свободы до трех лет.

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