Жителей города призывают без крайней необходимости не находиться на улицах.

Двое гражданских людей погибли 21 апреля в результате обстрела Киевского района Харькова. Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи, передает Суспільне.

Российский снаряд попал в легковой автомобиль. По информации Суспільного, снаряд попал в моторный отсек легковушки «Лада», автомобиль с людьми выгорел.

Напомним, 20 апреля ранения зафиксировали у трех харьковчан и двух жителей Чугуевского района. Жителей города призывают без крайней необходимости не находиться на улицах.

Кроме того, 20 апреля сообщалось, что спасатели ГСЧС завершили в Харькове работу на 40 объектах в городе, из-под завалов достали тела 112 погибших. В то же время 59 человек спасли.

Напомним, председатель Харьковской ОГА рассказал о попытках штурма украинских позиций

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