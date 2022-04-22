Украинские пограничники в Харьковской области обнаружили места сосредоточения средств ПВО и артиллерии российских оккупантов. По скоплению техники рашистов были нанесены удары.

Противник потерял не только технику, но и немало личного состава. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

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"На Харьковщине пограничники определили места сосредоточения противника, их средств ПВО и артиллерии. Впоследствии по указанным координатам ВСУ нанесли огневое поражение. В итоге уничтожено немало орков, 3 единицы РСЗО и систему ПВО", - рассказали пограничники.

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Также Politeka.net писала, что россияне планировали в один этап захватить Украину.

Кроме того Politeka.net писала, что украинские защитники взорвали мост прямо под носом у оккупантов.