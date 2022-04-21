Как пишет Politeka.net, несмотря на тяжелую ситуацию в Украине полиция продолжает выполнять свою работу. Так, в Харькове, правоохранители задержали воришек, которые обнесли супермаркет, передает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.
Как оказалось, 19 и 24-летние жители Харькова решили зря времени не терять и ограбили один из супермаркетов. В нем они забрали 500 тысяч гривен и сигарет на 75 тысяч гривен.
"В настоящее время мужчинам доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы", - было отмечено в публикации.
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