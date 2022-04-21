В Харьковской области на Изюмском направлении сбили российский самолет.

Соответствующие кадры опубликованы в телеграм-канале Вооруженных Сил Украины.

Пилоты успели катапультироваться, но их судьба пока неизвестна.

Напомним, что по состоянию на утро 21 апреля бойцы ВСу уже сбили 172 вражеских самолета и 151 вертолет. При этом потери в живой силе составили 21 тыс. человек.

Также сообщалось, что Британия заявила, что направит в Украину бронированные ракетные установки Stormer, чтобы помочь отразить новое наступление России на востоке Украины.

Их 17 ракет Starstreak могут поразить низколетящие самолеты и вертолеты.

Эксперты назвали их «лучшим комплектом», когда-либо отправленным какой-либо западной державой.

При этом экс-командующий британскими войсками в Афганистане Ричард Кемп отмечал, что комбинация Stormer/ Starstreak нанесет армии Путина убытки и усилит боеспособность Украины.

«Это чрезвычайно эффективная, высокомобильная боевая машина, которая нанесет серьезный урон любым попыткам маловысотной атаки путинской авиации», - пояснял Ричард Кемп.

Напомним, спутник зафиксировал большое скопление российской техники на Харьковском направлении.

Также сообщалось, что Подоляк назвал условия для переговоров Зеленского с Путиным.

Кроме того Politeka.net писала, что российских вояк снабдили советским хламом.