На снимках, сделанных вчера, 20 апреля, видны сотни единиц боевой техники в районе посёлка Солоти Валуйского района Белгородской области, - сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Как отмечает Геращенко, Путин хочет результатов к 9 мая.

«Ему нужна хоть какая-нибудь победа, так опозорится нужно было еще суметь. Но ВСУ ждали этой битвы и готовы к ней, а за полтора месяца еще и очень качественно оттренировались по мишеням! Эти колонны, как и все предыдущие станут кучей пережженого метала, а победа орков - такой же придуманной, как и все их "успехи", - прокомментировал Геращенко снимки с техникой, накопленной рашистами на Харьковском направлении для масштабной битвы на Донбассе.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что эта битва может быть не последней.

"Впереди еще может быть много разных вещей. Это не есть, как раньше говорили, последний и решительный бой. Это один из боев, который есть на территории нашей страны, начиная с 2014 года", - пояснил Данилов.

Россия еще может подтягивать в бой новые ресурсы и резервы следующие две-четыре недели, - сообщил Данилов, ссылаясь на данные разведок.

В свою очередь украинская разведка сообщала, что в связи с большими потерями российская армия готовится использовать устаревшую военную технику.

Также Politeka.net писала, что Михаил Подоляк предупредил россиян, что «вторая фаза» так называемой «спецоперации» обернется для них тем же самым, что «возьмем Киев за 72 часа».

Кроме того были опубликованы данные британской разведки относительно спешки россиян добиться результатов на поле боя до 9 мая.