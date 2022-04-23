Під Ізюмом Харківської області бійці 93 ОМБр "Холодний Яр" знищили велику кількість окупантів.

Відповідне відео опублікував волонтер Роман Доник.

«У районі Вернопілля під Ізюмом після обіду була спроба прорвати оборону наших військ силами в механізовану роту за підтримки танків. Поперли в лоб. Або на забій їх кинули, або щось задумали, і передумали. Неясно. Після запеклого бою атака відбита. Підбито три ворожих танки і три БМП. Втрати особового складу окупантів близько півсотні (включаючи санітарні)», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти несуть великі втрати на Луганщині-до лікарні Нової Зеландії звозять сотні поранених і десятки вбитих.

Також Politeka.net писала, що росіяни планували в один етап захопити Україну.

Крім того Politeka.net писала, що українські захисники підірвали міст прямо під носом у окупантів.