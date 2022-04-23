Под Изюмом Харьковской области бойцы 93 ОМБр «Холодный Яр» уничтожили большое количество оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал волонтер Роман Доник.

«В районе Вернополья под Изюмом после обеда была попытка прорвать оборону наших войск силами в механизированную роту при поддержке танков. Поперли в лоб. Или на убой их бросили, или что-то задумали, и передумали. Неясно. После ожесточенного боя атака отбита. Подбиты три вражеских танка и три БМП. Потери личного состава оккупантов около полусотни (включая санитарные)», – говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты несут большие потери на Луганщине - в больницу Новойадар свозят сотни раненых и десятки убитых.

Также Politeka.net писала, что россияне планировали в один этап захватить Украину.

Кроме того Politeka.net писала, что украинские защитники взорвали мост прямо под носом у оккупантов.