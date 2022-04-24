Росія накопичує угруповання військ, перекидаючи та зосереджуючи додаткові підрозділи у Білгородській області у напрямку Харківської області.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України 24 квітня.

Так, за наявними даними, за 60 кілометрів від державного кордону України розгорнуто пускові установки ОТРК Іскандер-М.

Ворог продовжує часткове блокування Харкова, здійснює вогневу поразку підрозділів українських військ та об'єктів критичної інфраструктури.

З метою ускладнення переміщення українських сил у районі населеного пункту Коротичі противник провів дистанційне мінування місцевості.

Окупанти обстрілюють позицій українських військ у районах населених пунктів Курулька та Нова Дмитрівка, проводять повітряну розвідку позицій підрозділів ЗСУ за допомогою дронів Орлан-10 у районах населених пунктів Барвінкове, Курулька та Гусарівка.

Крім того, ворог нарощує інженерно-фортифікаційне обладнання позицій у Брянській області на відстані до трьох кілометрів від державного кордону України.

Нагадаємо, українські воїни знищили велике скупчення рашистів під Ізюмом: з'явилося відео.

Раніше СБУ затримала агентку Росії, яка наводила ракети орків по Харкову: "Громадянка України".

Як повідомлялося, на Харківщині шахрай нажився на волонтерах, у поліції повідомили подробиці.