Росія накопичує угруповання військ, перекидаючи та зосереджуючи додаткові підрозділи у Білгородській області у напрямку Харківської області.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України 24 квітня.
Так, за наявними даними, за 60 кілометрів від державного кордону України розгорнуто пускові установки ОТРК Іскандер-М.
Ворог продовжує часткове блокування Харкова, здійснює вогневу поразку підрозділів українських військ та об'єктів критичної інфраструктури.
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З метою ускладнення переміщення українських сил у районі населеного пункту Коротичі противник провів дистанційне мінування місцевості.
Окупанти обстрілюють позицій українських військ у районах населених пунктів Курулька та Нова Дмитрівка, проводять повітряну розвідку позицій підрозділів ЗСУ за допомогою дронів Орлан-10 у районах населених пунктів Барвінкове, Курулька та Гусарівка.
Крім того, ворог нарощує інженерно-фортифікаційне обладнання позицій у Брянській області на відстані до трьох кілометрів від державного кордону України.
Нагадаємо, українські воїни знищили велике скупчення рашистів під Ізюмом: з'явилося відео.
Раніше СБУ затримала агентку Росії, яка наводила ракети орків по Харкову: "Громадянка України".
Як повідомлялося, на Харківщині шахрай нажився на волонтерах, у поліції повідомили подробиці.