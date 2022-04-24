Россия накапливает группировки войск, перемещая и концентрируя дополнительные подразделения в Белгородской области в направлении Харьковской области.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 24 апреля.
Так, по имеющимся данным, в 60 километрах от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК Искандер-М.
Враг продолжает частичное блокирование Харькова, осуществляет огневую поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры.
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С целью осложнения перемещения украинских сил в районе населенного пункта Коротичи противник провел дистанционное минирование местности.
Оккупанты обстреливают позиций украинских войск в районах населенных пунктов Курулька и Новая Дмитровка, проводят воздушную разведку позиций подразделений ВСУ с помощью дронов Орлан-10 в районах населенных пунктов Барвенково, Курулька и Гусаровка.
Кроме того, враг наращивает инженерно-фортификационное оборудование позиций в Брянской области на расстоянии до трех километров от государственной границы Украины.
Напомним, украинские воины уничтожили большое скопление рашистов под Изюмом: появилось видео.
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