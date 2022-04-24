Россия накапливает группировки войск, перемещая и концентрируя дополнительные подразделения в Белгородской области в направлении Харьковской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 24 апреля.

Так, по имеющимся данным, в 60 километрах от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК Искандер-М.

Враг продолжает частичное блокирование Харькова, осуществляет огневую поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры.

С целью осложнения перемещения украинских сил в районе населенного пункта Коротичи противник провел дистанционное минирование местности.

Оккупанты обстреливают позиций украинских войск в районах населенных пунктов Курулька и Новая Дмитровка, проводят воздушную разведку позиций подразделений ВСУ с помощью дронов Орлан-10 в районах населенных пунктов Барвенково, Курулька и Гусаровка.

Кроме того, враг наращивает инженерно-фортификационное оборудование позиций в Брянской области на расстоянии до трех километров от государственной границы Украины.

Напомним, украинские воины уничтожили большое скопление рашистов под Изюмом: появилось видео.

Ранее СБУ задержала агентку рф, которая которая наводила ракеты орков по Харькову: "Гражданка Украины".

Как сообщалось, на Харьковщине мошенник нажился на волонтерах, в полиции сообщили подробности.