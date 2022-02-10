Як пише Politeka.net, трагічною новиною депутат Харківської обласної ради Кирило Кернес поділився 10 лютого у своєму Instagram. У публікації він не став розкривати причини смерті дружини, але зізнався, що для нього вона стала справжнім ударом. З поста можна зрозуміти, що жінка хворіла.

Кернес-молодший розповів, що вони з дружиною прожили разом 16 років.

"Мені все здавалося, що я здатний схилити небо для тебе. І що разом ми подолаємо це чудовисько-хворобу. І знову велике щастя буде спільним, одне на двох. Але ні. Доля зовсім інше накреслила для нас", - написав Кернес.

Він додав, що після себе Яна залишили «дві яскраві зірки» - їхніх дітей, дочку Кіру і сина Луку.

"Твоя посмішка, тепло твоїх очей будуть продовжуватися в наших дітях, додаючи мені сил йти далі. Яна, рідна моя, спасибі тобі за кожну хвилину разом", - емоційно підсумував Кернес.

Відомо, що Яна займалася приватною нотаріальною практикою. У коментарях до посту Кирила йому висловлюють співчуття у зв'язку з втратою дружини.

"Співчуваю ... немає слів", "світла пам'ять", "прийміть мої співчуття. Царство Небесне", " назавжди! У наших серцях!", "Шалено шкода!", "Наша неймовірна рідна дівчинка, назавжди з нами", "яка моторошна новина!",- пишуть люди.

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