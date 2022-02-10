Как пишет Politeka.net, трагической новостью депутат Харьковского областного совета Кирилл Кернес поделился 10 февраля в своем Инстаграм. В публикации он не стал раскрывать причины смерти жены, но признался, что для него она стала настоящим ударом. Из поста можно понять, что женщина болела.

Кернес-младший рассказал, что они с супругой прожили вместе 16 лет.

«Мне все казалось, что я способен преклонить небо для Тебя. И что вместе мы преодолеем это чудовище-болезнь. И снова большое счастье будет общим, одно на двоих. Но нет. Судьба совсем другое начертила для нас», - написал Кернес.

Он добавил, что после себя Яна оставили «две яркие звезды» - их детей, дочь Киру и сына Луку.

«Твоя улыбка, тепло твоих глаз будут продолжаться в наших детях, добавляя мне сил идти дальше. Яна, родная моя, спасибо тебе за каждую минуту вместе», - эмоционально подытожил Кернес.

Известно, что Яна занималась частной нотариальной практикой. В комментариях к посту Кирилла ему выражают соболезнования в связи с потерей жены.

«Соболезную…нет слов», «Светлая память», «Примите мои соболезнования. Царствие небесное», «Навсегда! В наших сердцах!», «Безумно жаль!», «Наша невероятная родная девочка, навсегда с нами», «Какая жуткая новость!», - пишут люди.

Напомним, на могиле Кернеса появилась елка, фото.

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