На харьковском кладбище №2 15 декабря на могиле Кернеса установили украшенную новогоднюю елку, передает "Типичный Харьков".
Почтить память трижды мэра приехали члены семьи, друзья и коллеги, а также жители города.
Многие харьковчане пытались понять, кто и зачем принес елку на место, где похоронен Кернеса.
К слову, в Харькове установят памятник Геннадию Кернесу - монумент будет передавать характер харьковского градоначальника
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Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, работы над проектом монумента еще продолжаются.
«Памятник должен быть динамичным, ведь суть Геннадия Адольфовича – постоянное движение, работа, преобразование. Поэтому мы выбрали тот монумент, который отвечает его характеру», - сообщили в мэрии.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, в Харькове масштабно почтили память покойного Геннадия Кернеса, кадры: "приняли участие около 900..."
Также Politeka писала о том, что попрощаться с Кернесом съехались со всей Украины, очереди из сотен людей.