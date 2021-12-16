На годовщину смерти Генналия Кернеса на его могиле установили новогоднюю елку.

На харьковском кладбище №2 15 декабря на могиле Кернеса установили украшенную новогоднюю елку, передает "Типичный Харьков".

Почтить память трижды мэра приехали члены семьи, друзья и коллеги, а также жители города.

Многие харьковчане пытались понять, кто и зачем принес елку на место, где похоронен Кернеса.

К слову, в Харькове установят памятник Геннадию Кернесу - монумент будет передавать характер харьковского градоначальника

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, работы над проектом монумента еще продолжаются.

«Памятник должен быть динамичным, ведь суть Геннадия Адольфовича – постоянное движение, работа, преобразование. Поэтому мы выбрали тот монумент, который отвечает его характеру», - сообщили в мэрии.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, в Харькове масштабно почтили память покойного Геннадия Кернеса, кадры: "приняли участие около 900..."

Также Politeka писала о том, что попрощаться с Кернесом съехались со всей Украины, очереди из сотен людей.