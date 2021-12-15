На гражданской панихиде по Геннадию Кернесу были родные, друзья, чиновники покойного мэра.

15 декабря на втором городском кладбище Харькова прошла гражданская панихида по пятому мэру Харькова Геннадию Кернесу. У могилы собрались родные, друзья, люди, с которыми работал Кернес, чиновники, депутаты.

Прилетела также дочь Геннадия Кернеса, София, передает "Харьков Тудей".

На кладбище она была вместе с матерью, Ольгой Муравицкой, и старшим братом Кириллом Кернесом.

Фото: Сергей Козлов

Ранее сообщалось, что в Харькове установят памятник Геннадию Кернесу - монумент будет передавать характер харьковского градоначальника. Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, работы над проектом монумента еще продолжаются.

«Памятник должен быть динамичным, ведь суть Геннадия Адольфовича – постоянное движение, работа, преобразование. Поэтому мы выбрали тот монумент, который отвечает его характеру», - сообщили в мэрии.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, в Харькове масштабно почтили память покойного Геннадия Кернеса, кадры: "приняли участие около 900..."

Также Politeka писала о том, что попрощаться с Кернесом съехались со всей Украины, очереди из сотен людей.