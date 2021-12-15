В Харькове установят памятник Геннадию Кернесу - монумент будет передавать характер харьковского градоначальника

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, работы над проектом монумента еще продолжаются.

«Памятник должен быть динамичным, ведь суть Геннадия Адольфовича – постоянное движение, работа, преобразование. Поэтому мы выбрали тот монумент, который отвечает его характеру», - сообщили в мэрии.

К слову, на 2-м городском кладбище сегодня, 15 декабря, проходит панихида на годовщину смерти Геннадия Кернеса.

Панихида началась на 2-ом кладбище в 11:00.

C 7:00 до 12:00 в Харькове закрыли проезд по улице Пушкинской на участке от Веснина до Новой улицы.

Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер в возрасте 61 года.

Об этом 17 декабря 2020 года сообщил его близкий друг Павел Фукс.

"Последствия коронавирусной инфекции дали серезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", — написал бизнесмен.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, в Харькове масштабно почтили память покойного Геннадия Кернеса, кадры: "приняли участие около 900..."

Также Politeka писала о том, что попрощаться с Кернесом съехались со всей Украины, очереди из сотен людей.