Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, работы над проектом монумента еще продолжаются.
«Памятник должен быть динамичным, ведь суть Геннадия Адольфовича – постоянное движение, работа, преобразование. Поэтому мы выбрали тот монумент, который отвечает его характеру», - сообщили в мэрии.
К слову, на 2-м городском кладбище сегодня, 15 декабря, проходит панихида на годовщину смерти Геннадия Кернеса.
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Панихида началась на 2-ом кладбище в 11:00.
C 7:00 до 12:00 в Харькове закрыли проезд по улице Пушкинской на участке от Веснина до Новой улицы.
Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер в возрасте 61 года.
Об этом 17 декабря 2020 года сообщил его близкий друг Павел Фукс.
"Последствия коронавирусной инфекции дали серезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", — написал бизнесмен.
К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.
Как сообщала Politeka, в Харькове масштабно почтили память покойного Геннадия Кернеса, кадры: "приняли участие около 900..."
Также Politeka писала о том, что попрощаться с Кернесом съехались со всей Украины, очереди из сотен людей.