На Харківщині біля Чугуєва люди перекрили трасу-з'явилися кадри з місця.

Про це повідомили в Telegram-каналі "віха Харків".

У Харківській області 17 жовтня жителі перекрили трасу Харків – Ростов у напрямку Чугуєва - люди обурилися тим, що їм досі не підключили газ.

"Людям так і не підключили газ, хоча обіцяли, ось вони знову і перекрили, чекають зам губернатора зараз", – йдеться в коментарі до відео.

Через мітинг вознакла величезна транспортна пробка.

Раніше повідомлялося, що українці звинувачують облгази в махінаціях. У своїх платіжках споживачі бачать суми, набагато вище тих, на які розраховували, і впевнені, що їх обманюють.

Черговий шантаж полягає в тому, що облгази ігнорують вчасно передані показання лічильників і самостійно розраховують суми, виходячи з середньорічного обсягу споживання газу споживачем за останні 12 місяців.

Таким чином, українці бачать у своїх платіжках більш високі суми.

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