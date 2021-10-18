На Харківщині біля Чугуєва люди перекрили трасу-з'явилися кадри з місця.
Про це повідомили в Telegram-каналі "віха Харків".
У Харківській області 17 жовтня жителі перекрили трасу Харків – Ростов у напрямку Чугуєва - люди обурилися тим, що їм досі не підключили газ.
"Людям так і не підключили газ, хоча обіцяли, ось вони знову і перекрили, чекають зам губернатора зараз", – йдеться в коментарі до відео.
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Через мітинг вознакла величезна транспортна пробка.
Раніше повідомлялося, що українці звинувачують облгази в махінаціях. У своїх платіжках споживачі бачать суми, набагато вище тих, на які розраховували, і впевнені, що їх обманюють.
Черговий шантаж полягає в тому, що облгази ігнорують вчасно передані показання лічильників і самостійно розраховують суми, виходячи з середньорічного обсягу споживання газу споживачем за останні 12 місяців.
Таким чином, українці бачать у своїх платіжках більш високі суми.
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