На Харьковщине возле Чугуева люди перекрыли трассу - появились кадры с места.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Веха Харьков".

В Харьковской области 17 октября жители перекрыли трассу Харьков – Ростов в направлении Чугуева - люди возмутились тем, что им до сих пор не подключили газ.

"Людям так и не подключили газ, хотя обещали, вот они опять и перекрыли, ждут зам губернатора сейчас", – говорится в комментарии к видео.

Из-за митинга вознакла огромная транспортная пробка.

Ранее сообщалось , что украинцы обвиняют облгазы в махинациях. В своих платежках потребители видят суммы, гораздо выше тех, на которые рассчитывали, и уверены, что их обманывают.

Очередной шантаж заключается в том, что облгазы игнорируют вовремя переданные показания счетчиков и самостоятельно рассчитывают суммы, исходя из среднегодового объема потребления газа потребителем за последние 12 месяцев.

Таким образом, украинцы видят в своих платежках более высокие суммы.

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