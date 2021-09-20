Штамм "Дельта" подтвердился у пациентов Харьковской областной детской инфекционной больницы

Об этом заявила директор областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота.

"Буквально вчера детская инфекционная больница в своей вирусологической лаборатории подтвердила циркуляцию" Дельта"-штама. До этого подтверждала лаборатория нашего учреждения и референс-лаборатории в Киеве", - сказала Махота.

По ее словам, с началом учебного года в области возросло количество больных детей - в сентябре ковидом заболели 123 школьника.

Болезнь также подтвердили у 47 педагогов.

Отметим, что за сутки в Украине 1255 человек с коронавирусом забрали в больницу. Всего в стране 44 человека умерли. Излечиться от болезни удалось 565 людям. За сутки в стране провели 13058 ПЦР-тестов. ИФА-тестов за аналогичный период сделали 2111. 9723 украинцев использовали экспресс-тесты.

За весь период эпидемии коронавируса, общее число заболевших достигло 2350646. Полностью вылечиться за это же время удалось 2231417. Общее число смертей на территории нашей страны достигло 54019. В общей сложности уже провели 12487445 ПЦР-теста.

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