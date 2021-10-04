У Харкові п'яний чоловік влаштував погром у тролейбусі

Про це інформують в обласному управлінні Нацполіції.

Так, в Індустріальному районі п'яний чоловік під час поїздки в тролейбусі вибив ногою скло в дверях - причину свого вчинку він не пояснив.

Хулігана затримали співробітники поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За скоєне хулігану загрожує до 5 років в'язниці.

Раніше повідомлялося, що з харків'янином сталося нещастя біля ТЦ «Барабашово».

Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах.

Так, 30 вересня, біля ТЦ "Барабашова " трамвай зачепив хлопця, який був у навушниках і не чув під'їжджаючий транспорт.

За словами очевидців, хлопець живий, у нього розбита брову. Лікарі швидкої надали йому першу медичну допомогу.

Всі подробиці інциденту на даний момент з'ясовуються.

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