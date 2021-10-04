В Харькове пьяный мужчина устроил погром в троллейбусе
Об этом информируют в областном управлении Нацполиции.
Так, в Индустриальном районе пьяный мужчина во время поездки в троллейбусе выбил ногой стекло в двери - причину своего поступка он не объяснил.
Хулигана задержали сотрудники полиции.
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Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное хулигану грозит до 5 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что с харьковчанином случилось несчастье возле ТЦ «Барабашово».
Об этом сообщили в местных телеграм-каналах.
Так, 30 сентября, возле ТЦ «Барабашова» трамвай зацепил парня, который был в наушниках и не слышал подъезжающий транспорт.
По словам очевидцев, парень жив, у него разбита бровь. Врачи скорой оказали ему первую медпомощь.
Все подробности инцидента на данный момент выясняются.
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