У Харкові Чорнобильська лікарня почала приймати ковід-хворих



Відомо, що станом на 1 жовтня в медзакладі розгорнуто 170 ліжок.

Швидкі продовжують прибувати одна за одною, лікарі кажуть, що така ситуація з ночі.

Директор лікарні повідомив, що більшість надійшли до них пацієнтів у важкому стані.

Як пише видання Обозреватель , через високі темпи захворюваності опорні лікарні Харкова вже наповнилися інфікованими пацієнтами. Тепер хворих у критичному стані просто нікуди везти. До того ж у міських лікарнях вже почали закінчуватися стаціонарні місця.

До слова, у Харкові від коронавірусу померла породілля, у якої було 100-відсоткове ураження легень. За її життя лікарі обласної клінічної лікарні боролися три тижні. Врятувати вдалося тільки дитину.

Лікарі обласної клінічної лікарні боролися за життя породіллі три тижні. У лікарню вона потрапила з уже стовідсотковим ураженням легенів. Жінка перебувала на апараті ШВЛ у стані медикаментозного сну.

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