У Харкові Чорнобильська лікарня почала приймати ковід-хворих
Відомо, що станом на 1 жовтня в медзакладі розгорнуто 170 ліжок.
Швидкі продовжують прибувати одна за одною, лікарі кажуть, що така ситуація з ночі.
Директор лікарні повідомив, що більшість надійшли до них пацієнтів у важкому стані.
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До слова, у Харкові від коронавірусу померла породілля, у якої було 100-відсоткове ураження легень. За її життя лікарі обласної клінічної лікарні боролися три тижні. Врятувати вдалося тільки дитину.
Лікарі обласної клінічної лікарні боролися за життя породіллі три тижні. У лікарню вона потрапила з уже стовідсотковим ураженням легенів. Жінка перебувала на апараті ШВЛ у стані медикаментозного сну.
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