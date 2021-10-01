В Харькове Чернобыльская больница начала принимать ковид-больных



Известно, что по состоянию на 1 октября в медучреждении развёрнуто 170 коек.

Скорые продолжают прибывать одна за одной, врачи говорят, что такая ситуация с ночи.

Директор больницы сообщил, что большинство поступивших к ним пациентов в тяжелом состоянии.

Как пишет издание Обозреватель , из-за высоких темпов заболеваемости опорные больницы Харькова уже наполнились инфицированными пациентами. Теперь больных в критическом состоянии попросту некуда везти. К тому же в городских больницах уже начали заканчиваться стационарные места.

К слову, в Харькове от коронавируса умерла роженица, у которой было 100-процентное поражение легких. За ее жизнь врачи областной клинической больницы боролись три недели. Спасти удалось только ребенка.

Врачи областной клинической больницы боролись за жизнь роженицы три недели. В больницу она попала с уже стопроцентным поражением легких. Женщина находилась на аппарате ИВЛ в состоянии медикаментозного сна.

Напомним, что штамм "Дельта" добрался до детей в Харьковской области: что известно на данный момент.

Как сообщала Politeka, харьковчан планируют массово проверить на иммунитет к ковиду: кто в списке.

Также Politeka писала, что ужесточение карантина на Харьковщине, появилось заявление ХОГА.