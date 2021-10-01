В Харькове Чернобыльская больница начала принимать ковид-больных
Известно, что по состоянию на 1 октября в медучреждении развёрнуто 170 коек.
Скорые продолжают прибывать одна за одной, врачи говорят, что такая ситуация с ночи.
Директор больницы сообщил, что большинство поступивших к ним пациентов в тяжелом состоянии.
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К слову, в Харькове от коронавируса умерла роженица, у которой было 100-процентное поражение легких. За ее жизнь врачи областной клинической больницы боролись три недели. Спасти удалось только ребенка.
Врачи областной клинической больницы боролись за жизнь роженицы три недели. В больницу она попала с уже стопроцентным поражением легких. Женщина находилась на аппарате ИВЛ в состоянии медикаментозного сна.
Напомним, что штамм "Дельта" добрался до детей в Харьковской области: что известно на данный момент.
Как сообщала Politeka, харьковчан планируют массово проверить на иммунитет к ковиду: кто в списке.
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