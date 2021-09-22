У Харкові біля метро спалахнула пожежа

Про це передавати У ДСНС.

22 вересня рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в кіоску з продажу фастфуду на пр.Людвіга Свободи.

Полум'я також пошкодило частину поруч розташованого кіоску з продажу молочної продукції на площі 1 кв. м.

Пожежу було локалізовано та ліквідовано.

Постраждалих немає, причина виникнення пожежі з'ясовується.

До слова, харків'яни скаржаться на брудне повітря в місті

Так, жителі просять місцеву владу впливати на жителів приватного сектора, які палять листя.

Через це, за словами місцевих, вулиці часто заволікає димом.

Відповідна петиція зареєстрована на сайті міськради.

"З початком збирання врожаю і виконання робіт в садах і городах щорічно (восени і навесні) виникає одна і та ж пробема - куди подіти сміття. Приватний сектор вирішує все просто: палять листя і все сміття.

Дим і смог загортає весь Харків (((прохання розробити механізм впливу на народ з приватного сектора, щоб припинити це свавілля. Хочеться вечорами гуляти з дітьми і дихати повітрям, мати можливість відкрити вікна, - йдеться в повідомленні.

Також ми писали раніше, що біля Харкова виявили "неприємну знахідку", моторошні фото: "близько 300 черепів"

Як повідомляла Politeka, у Харкові спалахнуло звалище, кадри НП: рятувальники кинули всі сили

Крім того Politeka писала, берег усіяний мертвою рибою: техногенна катастрофа назріває в Харкові, кадри НП