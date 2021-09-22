В Харькове возле метро вспыхнул пожар
Об этом
22 сентября спасателям поступило сообщение о пожаре в киоске по продаже фастфуда на пр. Людвига Свободы.
Пламя также повредило часть рядом расположенного киоска по продаже молочной продукции на площади 1 кв.м.
Пожар был локализован и ликвидирован.
Внук Аллы Пугачевой, раскрывший свою болезнь, получил главную роль в театре: "Бабушка не дремлет"
Найдено тело звезды комедийных фильмов, детали таинственной трагедии: "Мы теряем великих"
Танцор Поляковой после провала в "Холостячке" высказал Злате Огневич наболевшее: "Честно, неприятно"
Эктор Хименес-Браво, покинувший Украину, взвыл от разочарования: "Абсолютно не понравилось"
Снег и заморозки обрушатся на Украину, синоптики озвучили неутешительный прогноз: когда ждать похолодания
Пострадавших нет, причина возникновения пожара выясняется.
К слову, харьковчане жалуются на грязный воздух в городе
Так, жители просят местную власть воздействовать на жителей частного сектора, которые палят листья.
Из-за этого, по словам местных, улицы часто заволакивает дымом.
Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.
"С началом уборки урожая и выполнения работ в садах и огородах ежегодно (осенью и весной) возникает одна и та же пробема - куда девать мусор. Частный сектор решает все просто: палят листву и весь мусор.
Дым и смог укутывает весь Харьков((( Просьба разработать механизм воздействия на народ из частного сектора, чтоб прекратить этот беспредел. Хочется вечерами гулять с детьми и дышать воздухом, иметь возможность открыть окна, - говорится в сообщении.
Также мы писали ранее, что возле Харькова обнаружили "неприятную находку", жуткие фото: "Около 300 черепов"
Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы
Кроме того Politeka писала, берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП