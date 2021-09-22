У Харківській області фіксують нові випадки захворювання ковідом
Про це повідомили в прес-службі МОЗ.
Так, за минулу добу коронавірус діагностували у 774 жителів Харківської області, 15 осіб померли.
Харківська область посідає перше місце серед регіонів України за кількістю нових хворих і померлих за добу.
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До слова, в Україні, зокрема в Харкові, можуть ввести примусову вакцинацію
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Ляшко.
"Питання введення категорій професій, для яких вакцинація від коронавірусу буде обов'язкова, розглядається", - говорить Ляшко.
Крім того він повідомив, що днями комісія з ТЕБ і НС повинна ввести по всій Україні «жовтий» рівень карантину.
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