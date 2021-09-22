У Харківській області фіксують нові випадки захворювання ковідом

Про це повідомили в прес-службі МОЗ.

Так, за минулу добу коронавірус діагностували у 774 жителів Харківської області, 15 осіб померли.

Харківська область посідає перше місце серед регіонів України за кількістю нових хворих і померлих за добу.

До слова, в Україні, зокрема в Харкові, можуть ввести примусову вакцинацію

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Ляшко.

"Питання введення категорій професій, для яких вакцинація від коронавірусу буде обов'язкова, розглядається", - говорить Ляшко.

Крім того він повідомив, що днями комісія з ТЕБ і НС повинна ввести по всій Україні «жовтий» рівень карантину.

Нагадаємо, що штам "Дельта" дістався до дітей у Харківській області: що відомо на даний момент

Як повідомляла Politeka, харків'ян планують масово перевірити на імунітет до ковида: хто в списку

Також Politeka писала, що посилення карантину на Харківщині, з'явилася Заява ХОДА: "наступного тижня..."