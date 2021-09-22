В Харьковской области фиксируют новые случаи заболевания ковидом

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

Так, за прошлые сутки коронавирус диагностировали у 774 жителей Харьковской области, 15 человек умерли.

Харьковская область занимает первое место среди регионов Украины по количеству новых заболевших и умерших за сутки.

К слову, в Украине, в частности в Харькове, могут ввести принудительную вакцинацию

Об этом сообщил министр здравоохранения Ляшко.

"Вопрос введения категорий профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательна, рассматривается", - говорит Ляшко.

Кроме того он сообщил, что на днях комиссия по ТЭБ и ЧС должна ввести по всей Украине «желтый» уровень карантина.

Напомним, что штамм "Дельта" добрался до детей в Харьковской области: что известно на данный момент

Как сообщала Politeka, харьковчан планируют массово проверить на иммунитет к ковиду: кто в списке

Также Politeka писала, что ужесточение карантина на Харьковщине, появилось заявление ХОГА: "на следующей неделе..."