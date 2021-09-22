В Харьковской области фиксируют новые случаи заболевания ковидом
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Так, за прошлые сутки коронавирус диагностировали у 774 жителей Харьковской области, 15 человек умерли.
Харьковская область занимает первое место среди регионов Украины по количеству новых заболевших и умерших за сутки.
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К слову, в Украине, в частности в Харькове, могут ввести принудительную вакцинацию
Об этом сообщил министр здравоохранения Ляшко.
"Вопрос введения категорий профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательна, рассматривается", - говорит Ляшко.
Кроме того он сообщил, что на днях комиссия по ТЭБ и ЧС должна ввести по всей Украине «желтый» уровень карантина.
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