У Харкові екстрено вакцинуються медики та вчителі
Про це повідомили в прес-службі міськради.
Більше 60% медпрацівників і близько 85% співробітників дитсадків і шкіл зробили щеплення від коронавірусу.
Крім того, багато лікарів перехворіли COVID-19 і, таким чином, отримали імунітет.
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До слова, в Україні, зокрема в Харкові, можуть ввести примусову вакцинацію
Про це повідомив міністр охорони Здоров'я Ляшко.
"Питання введення категорій професій, для яких вакцинація від коронавірусу буде обов'язкова, розглядається", - говорить Ляшко.
Крім того він повідомив, що днями комісія з ТЕБ і НС повинна ввести по всій Україні «жовтий» рівень карантину.
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