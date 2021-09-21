В Харькове экстренно вакцинируются медики и учителя
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
Более 60% медработников и около 85% сотрудников детсадов и школ сделали прививки от коронавируса.
Кроме того, многие врачи переболели COVID-19 и, таким образом, получили иммунитет.
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К слову, в Украине, в частности в Харькове, могут ввести принудительную вакцинацию
Об этом сообщил министр здравоохранения Ляшко.
"Вопрос введения категорий профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательна, рассматривается", - говорит Ляшко.
Кроме того он сообщил, что на днях комиссия по ТЭБ и ЧС должна ввести по всей Украине «желтый» уровень карантина.
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